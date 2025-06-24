عاجل/ الغنوشي رفض المثول: تفاصيل جلسة المحاكمة الثانية في قضية “التآمر 2”

انعقدت اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025، الجلسة الثانية المخصصة للنظر في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”

وانتهت الجلسة مساء برفض مطالب هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين، مع تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.

وتم في جلسة اليوم سماع طلبات محامي المتهمين الذين طلبوا مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع ،كما تمسكوا بالمحاكمة الحضورية للمتهمين معارضين مبدأ المحاكمة عن بعد.

ومثل 5 متهمين في القضة داخل الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية وهم كل من الحبيب اللوز القيادي بالنهضة ،وعبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا ،ومدير المصالح المختصة سابقا محرز الزواري ،ورئيس بلدية الزهراء ريان الحمزاوي واطار أمني متقاعد في حين أحيل بقية المتهمين بحالة فرار .

فيما رفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المثول تعبيرا منه لرفض المحاكمة عن بعد.

يشار الى ان ملف القضية يشمل حوالي 42 متهما، بين إطارات أمنية سابقة وسياسيين وقيادات بالنهضة ابرزهم الغنوشي، الى جانب رئيسة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة ورئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد واخرين.