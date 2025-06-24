كانوا ينتظرون المساعدات: 51 شهيدا في غزّة منذ فجر اليوم.. #خبر_عاجل



أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أن 51 شخصا استشهدوامنذ فجر اليوم الثلاثاء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم قرب مركزين لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب غزة.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة “فرانس برس” إن طواقم الدفاع المدني نقلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس (جنوب) “25 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات من بينهم عدد من الأطفال بنيران قوات الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم في غرب رفح”.

وكان بصل ذكر سابقا أن الدفاع المدني نقل “21 شهيدا على الأقل وأكثر من 150 إصابة، إثر إطلاق النار والقصف المدفعي من قبل قوات الجيش الإسرائيلي باتجاه آلاف المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز للمساعدات الأميركية بين مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة” وسط القطاع إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

وقال المسعف زياد فرحات “نواجه يوميا هذا المشهد، شهداء وجرحى وأعداد لا تُطاق. المستشفيات لا تستوعب أعداد الضحايا الوافدين”.

وأوضح مستشفى العودة بمخيم النصيرات للاجئين، في محافظة الوسطى بقطاع غزة، أن الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات على طريق صلاح الدين جنوب وادي غزة.