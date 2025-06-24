عاجل/ كمين غزّة: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الاحتلال وآخرين مفقودين

قالت وسائل إعلام عبرية إن 8 جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 15 بعضهم في حالة حرجة في كمين مركب تعرض له جيش الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت المصادر إنه ما يزال هناك جنود مفقودون في موقع الكمين بخان يونس، وإن هناك مخاوف على حياتهم، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف تحليقه في الأجواء لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على العسكريين المفقودين.

وفي التفاصيل، أوردت وسائل الإعلام العبرية أن مقاتلين فلسطينيين نصبوا كمينا لقوة عسكرية وكمينا آخر لقوة إنقاذ في خان يونس.

وذكرت المصادر أن المقاتلين استهدفوا آليات عسكرية، مشيرة إلى إصابة ناقلة جند تابعة لسلاح الهندسة واشتعال النيران فيها.

الجزيرة