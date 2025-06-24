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توقيع مذكّرة تفاهم بين تونس وفرنسا في قطاع الطيران.. #خبر_عاجل

2025/06/24 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

وقّعت مجموعة الصناعات التونسيّة للطيران والفضاء ومجموعة الصناعات الفرنسية للطيران والفضاء، مذكرة تفاهم استراتيجية في قطاع الطيران، وفق ما أعلنت عنه غرفة التجارة والصناعة التونسيّة الفرنسيّة، الثلاثاء.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها، في إطار الصالون الدولي للطيران “لو بورجيه”، باريس، فرنسا، من 16 إلى 22 جوان 2025، إلى تسريع تطوير السلاسل اللوجستية الفرنسية التونسية في مجال الطيران، من خلال عديد المحاور المهيكلة. وتشمل هذه المحاور تنفيذ برنامج “AeroExcellence”، المخصص لتعزيز المهارات والأداء الصناعي، وتنفيذ برنامج Air Cyber، دعما للأمن السيبرني داخل سلاسل القيمة في مجال الطيران، وفق غرفة التجارة والصناعة التونسيّة الفرنسيّة.
ويتعلّق محور آخر بتطوير التكوين المهني والجامعي، بهدف الاستجابة بشكل أفضل للحاجة المتزايدة إلى المهارات واليد العاملة المتخصّصة. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز القدرة التنافسية والقدرة على المقاومة والتكامل الإقليمي لصناعة الطيران.
وأوضح المصدر ذاته بأنّ توقيع “مذكرة التفاهم يأتي في ظل ديناميكية صناعية هامّة. وتعد فرنسا المستثمر الرئيسي في مجال الطيران في تونس، وتواصل المؤسسات الفرنسيّة، المنتصبة بتونس، تطوّرها لمواكبة نسق كبار مسدي اوامر التصنيع”.

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