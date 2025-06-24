للمتفوقين في الباكالوريا.. التوجيه الجامعي من 3 إلى 6 جويلية…

أكدت وزارة التربية أن خدمة التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا (دورة المتفوقين 2025) ستُفتح يوم 3 جويلية 2025 بداية من منتصف النهار، على موقع التوجيه الجامعي على شبكة الإنترنت، وتُغلق يوم 6 جويلية 2025 عند منتصف الليل.

ويخص هذا البلاغ المترشحون للدراسة بكل من المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس والجامعات الفرنسية والجامعات الألمانية، علما وان الإعلان عن النتائج سيكون، يوم 8 جويلية 2025، بداية من منتصف النهار عبر موقع التوجيه الجامعي على شبكة الأنترنات.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام المواعيد بدقة، على وان كل العمليات تتم عبر الأنترنات على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي علما وانه لايمكن الترشح لهذه الدورة الا لمن توفرت الشروط المحددة في دليل التوجيه الجامعي لسنة 2025.