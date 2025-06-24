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أحكام بالسجن في قضية استيلاء على أموال عمومية بشركة بترولية..#خبر_عاجل

2025/06/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم أحكاما بالسجن تراوحت بين عامين و8 سنوات سجنا في حق 3 إطارات سابقة في شركة بترولية من بينهم مدير عام سابق.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة ثلاثة إطارات سابقة في مؤسسة بترولية عمومية من بينهم مدير عام سابق بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاستيلاء على أموال عمومية و فساد مالي بخصوص صفقة التنقيب عن النفط.

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