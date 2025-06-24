عاجل/ قضية التآمر على امن الدولة 2..تطورات جديدة..

شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، ظهر اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025، عن طريق المحاكمة عن بعد، في قضية “التآمر على أمن الدولة 2″، التي شملت الأبحاث فيها 21 متّهما، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ورئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادي عكاشة والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز، من “أجل جرائم ذات صبغة إرهابية”.

وتمّ جلب رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقا عبد الكريم العبيدي والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز ورئيس بلدية الزهراء سابقا ريان الحمزاوي ومدير عام المصالح المختصة سابقا محرز الزواري وإطار أمني متقاعد إلى الغرفة المخصّصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية.

وحضر محامو المتّهمين جلسة المحاكمة، وقدّم بعضهم إعلامات نيابة جديدة في حقّ بعض المتّهمين، وطلب البعض الآخر التأخير للاطّلاع على أوراق الملف.

ورفضت الدائرة الاستجابة لطلبات المحامين، وقرّرت تأجيل القضية إلى غرّة جويلية المقبل للمحاكمة مع رفض جميع مطالب الإفراج وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.