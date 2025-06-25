كاس العالم للاندية 2025 : الترجي الرياضي ينهزم بثلاثية نظيفة امام تشلسي الانقليزي ويغادر المسابقة

انقاد الترجي الرياضي فجر اليوم الاربعاء الى الهزيمة صفر-3 امام تشلسي الانقليزي في المباراة التي اقيمت على ملعب لينكولن فايننشال فيلد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكاس العالم للاندية لكرة القدم التي تحتضنها الولايات المتحدة الامريكية الى غاية 13 جويلية القادم.

وحملت اهداف الفريق الانقليزي توقيع كل من توسين ادارا بيويو (دق45+3) وليام ديلاب (دق45+5) وتيريك جورج (دق 90+7).

وضمن كل من نادي فلامنغو البرازيلي صاحب صدارة المجموعة ب7 نقاط بعد تعادله مساء اليوم امام لوس انجلس بنتيجة 1-1 وتشلسي الانقليزي صاحب المركز الثاني ب6 نقاط التاهل الى الدور ثمن النهائي للمسابقة. فيما انهى الترجي الرياضي مشاركته في المركز الثالث ب3 نقاط امام لوس انجلس الامريكي متذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

وبدا البحث عن التوازن الدفاعي والهجومي الهاجس الرئيسي للمدرب ماهر الكنزاري في التعامل مع المباراة الحاسمة ضد تشلسي من اجل المرور الى الدور ثمن النهائي في ظل قوة المنافس الانقليزي الباحث بدوره عن تحقيق التاهل وكذلك من اجل تفادي التداعيات السلبية لغياب المهاجم الاول للفريق يوسف البلايلي. وهو ما جعل الجهاز الفني لفريق باب سويقة يختار رسما تكتيكيا حركيا يمر من 4-2-1-3 في الوضعية الهجومية الى 4-5-1 في الحالة الدفاعية مع ايلاء منطقة وسط الميدان اهمية استثنائية من خلال تواجد المثلت اوغبيلو والقنيشي وكوناتي فضلا عن الدور المزدوج ليان ساس والياس موكوانا في التغطية على الجهتين اليمنى واليسرى من اجل احباط العمليات الهجومية لتشلسي وعدم ترك المساحات الشاغرة لابناء المدرب اينزو ماريسكاى.

وحاول تشلسي مع مستهل المباراة الاخذ بزمام المبادرة الميدانية متسلحا بخبرة لاعبيه وقيمتهم التسويقية العالية وذلك من خلال بناءات هجومية منسقة عبر التبادل السريع والقصير للكرة مع الاعتماد على الكرات الثابتة حيث مرت راسية اللاعب بينوا بادياشيل في الدقيقة 3 محاذية لمرمى بن سعيد الذي تصدى في الدقيقة 13 لتسديدة ليام ديلاب، كما ابعد مرياح في الدقيقة 20 كرة ديلاب الراسية التي كانت قريبة من مرمى الترجي.

وفي اثناء ذلك، سعى شيخ الاندية التونسية الى استغلال بعض المساحات الشاغرة التي تركها لاعبو تشلسي من اجل تهديد مرمى فيليب جورجنسان عبر تصويبة يان ساس في الدقيقة 14 غير انها افتقدت للدقة.

وبدت المنظومة الدفاعية للترجي الرياضي موفقة نسبيا في احتواء القوة الهجومية لتشلسي من خلال تضييق المساحات وعدم ترك المجال للنادي الانقليزي لاستغلال الكرات البينية والتمريرات بين الخطوط التي تمثل ابرز نقاط القوة ومع ذلك كان زملاء نكونوكو يعمدون الى بعض التسديدات مثل تصويبة جوش اشيمبونغ في الدقيقة 35 التي مرت فوق اخشاب “الاحمر والاصفر” كما جانبت كرة انزو المرمى.

وكان من البديهي في ظل اكتفاء الترجي الرياضي بالدور الدفاعي ان يرتكب الخط الخلفي بعض الاخطاء التقديرية وهو ما جسمته عملية الهدف الاول لتشلسي بعد مخالفة جانبية وهفوة فادحة في المحاصرة استغلها اللاعب توسين ادارا بيويو مفتتحا النتيجة في الدقيقة 45+3 ليواصل دفاع الترجي هفواته في وقت قياسي بعد صمود قارب 45 دقيقة، الامر الذي استغله قلب الهجوم ليام ديلاب لاضافة الهدف الثاني بعد عملية فردية تخطى خلالها محور دفاع الترجي وسدد كرة استقرت في شباك بن سعيد في الدقيقة 45+5 اعلن بعدها حكم اللقاء عن نهاية الشوط الاول بتقدم تشلسي بثنائية ساهمت فيها الاخطاء الدفاعية الفادحة التي ارتكبها فريق باب سويقة بشكل كبير.

ولم تشهد بداية الفترة الثانية من اللعب تغييرا في المشهد العام للمباراة اذ رغم اقحام البديل وائل الدربالي مكان موكوانا من اجل اكساب خط الوسط اكثر صلابة، فان الفوارق الشاسعة بين لاعبي الفريقين جعلت السيطرة تعود الى نادي تشلسي الذي حاول تصعيد الفارق بعد تسديدة اينزو فرننداز في الدقيقة 52 التي جانبت اخشاب بن سعيد وتصويبة كرستوفر نكونوكو في الدقيقة 58 مرت محاذية لمرمى الاحمر والاصفر وكذلك الشان لارضية اللاعب نوني مادويكي في الدقيقة 63.

وتراجع حكم المباراة في الدقيقة 77 عن الاعلان عن ضربة جزاء كان قد احتسبها لنادي تشلسي اثر استعانته بتقنية “الفار” في لقطة لم تضف شيئا لمجريات الحوار رغم اقحام الثنائي تقا والجبالي في منطقة وسط الميدان، حيث لم يتوفق الترجي الرياضي في صنع اي خطورة على مرمى تشلسي لاسيما في ظل غياب البلايلي بسبب العقوبة التاديبية مما ساهم في قصور هجومي واضح في المباراة التي انتهت بفوز منطقي لتشلسي بعد اضافته للهدف الثالث عن طريق تيريك جورج في الدقيقة 90+7 من تسديدة ارضية استقرت في الشباك لتتوقف مسيرة الترجي الرياضي في حدود الدور الاول للمسابقة.

واعتمد الجهاز الفني للترجي الرياضي على التشكيلة التالية : البشير بن سعيد – محمد بن علي – محمد امين بن حميدة – ياسين مرياح – محمد امين توغاي – اوغبيلو – خليل القنيشي (رائد بوشنيبة دق 72) – عبد الرحمان كوناتي (حسام تقا دق 83) – يان ساس (شهاب الجبالي دق 83) – الياس موكوانا (محمد وائل الدربالي دق46) – اشرف الجبري (رودريغو رودريغاز دق 56).

ومن جهته عول اينزو ماريسكاى مدرب تشلسي الانقليزي على التشكيلة الاتية : فيليب جورجنسان – جوش اشيمبونغ – توسين ادارا بيويو – بينوا بادياشيل – مالو غيستو(مامادو سار دق 83) وايسوغو دق 59) – كيارنان ديويسبوري هال- اينزو فرننداز (اندري سانتطوس دق 67) – نوني مادويكي (تيريك جورج دق 67) – ليام ديلاب (مارك غيو دق 59) – كرستوفر نكونوكو.