عاجل/ تقرير استخباراتي يكشف وضعية البرنامج النووي الإيراني بعد الضربات الأخيرة..

خلص تقرير استخباراتي أولي أمريكي سرّي إلى أن الضربة الأمريكية على إيران أعادت برنامج طهران النووي بضعة أشهر فقط إلى الوراء ولم تدمّره كما قال الرئيس دونالد ترامب الذي سارع إلى نفي صحة هذه المعلومات.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية أمس، نقلاً عن أشخاص مطلّعين على تقرير وكالة استخبارات الدفاع قولهم إن الضربات التي نفّذت الأحد لم تدمّر بالكامل أجهزة الطرد أو مخزون اليورانيوم المخصّب.

ووفق التقرير فقد أغلقت الضربات مداخل بعض من المنشآت من دون تدمير المباني المقامة تحت الأرض.

وسارع ترامب إلى نفي صحّة هذه المعلومات، متّهما وسائل الإعلام ولا سيّما شبكة “سي إن إن” وصحيفة “نيويورك تايمز” بشنّ حملة ضدّه.

وكتب ترامب في منشور على منصته «تروث سوشل» للتواصل الاجتماعي أنّ «شبكة سي إن إن للأخبار الكاذبة، بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، ضافرتا جهودهما لتشويه سمعة أحد أنجح الضربات العسكرية في التاريخ.. المواقع النووية في إيران دُمّرت بالكامل!».

بدوره، أكّد موفد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أنّ المنشآت النووية في نطنز وأصفهان وفوردو دُمّرت.

وقال لقد تضرّرت أو دُمّرت معظم أجهزة الطرد المركزي، إن لم يكن جميعها، في هذه المنشآت الثلاث.. سيكون من شبه المستحيل على الإيرانيين إحياء هذا البرنامج، فمن وجهة نظري، ومن وجهة نظر العديد من الخبراء الآخرين الذين اطّلعوا على البيانات الأولية، سيستغرقهم الأمر سنوات”.

لكنّ رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال دان كين كان أكثر تحفّظاً إذ قال إنّ “التقييمات الأولية تشير إلى أنّ المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار وتدمير شديدين”.

وقصفت قاذفتان من نوع “بي-52″ موقعين نوويين إيرانيين بقنابل ‘جي بي يو-57’ الخارقة للتحصينات يوم الأحد الماضي، فيما ضربت غواصة موقعاً ثالثاً بصواريخ موجّهة من نوع ”توماهوك”.

أ.ف.ب