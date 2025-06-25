مفزع: 623 منزلا ومنشأة هدمها الاحتلال في القدس منذ بدء العدوان على غزة..

كشفت محافظة القدس, اليوم الأربعاء, أن الاحتلال الصهيوني دمر 623 منازلا ومنشأة في المحافظة, منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023, شملت منازل سكنية بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية.

وقالت المحافظة, في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن الاحتلال الصهيوني “واصل تنفيذ سياساته العنصرية بحق أبناء المحافظة, إذ أقدمت آلياته, بحماية مشددة من قواته, على هدم منزل في بلدة حزما, شمال شرق القدس المحتلة, في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة”.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم المتواصلة, وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من “هدم ذاتي” تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال, تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة, واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا, ودفعهم قسرا نحو الرحيل.

وتابعت: “عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الصهيونية الأشمل, التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع وتهويد المدينة, وتفريغها من سكانها الفلسطينيين,

وتقليص الوجود العربي والإسلامي فيها, عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي, وتقييد التخطيط والبناء, وتشجيع الاستيطان, وكلها خطوات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني, وقرارات الأمم المتحدة, واتفاقيات جنيف, التي تعتبر القدس الشرقية أرضا فلسطينية محتلة.

وقالت أن عدد المنازل والمنشآت التي دمرها الاحتلال الصهيوني في المحافظة, منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023, بلغ 623, شملت منازل سكنية بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية.

وأضافت أن ما يجري “جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب”, وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة, ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية.

ودعت كافة الهيئات الدولية, بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين, إلى التحرك العاجل من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني, ومحاسبة المسؤولين عنها.