عاجل/ سيارة تدهس عائلة كاملة..وهذه حصيلة الضحايا..

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 3 آخرون في حادث دهس أسرة كاملة بمنطقة التجمع شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقت السلطات بلاغًا، الاثنين، يفيد بوقوع حادث دهس في أحد شوارع حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، ووجود عدد من المصابين والضحايا.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن سيارة خاصة تقودها سيدة دهست عددا من أفراد أسرة واحدة بينهم أطفال خلال جلوسهم بإحدى الحدائق بعدما فقدت السيطرة على عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة في الحال، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت السلطات من القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة.

“العربية.نت”