محمود عبّاس يشيد بمواقف تونس قيادة وشعبا الداعمة للشعب الفلسطيني..

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، أثناء لقائه، أول أمس الإثنين بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، بسفير تونس بفلسطين حبيب بن فرح، بمواقف تونس قيادة وشعبا الداعمة للشعب الفلسطيني، التي انعكست إيجابا على دعم حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وسلم السفير رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد تضمنت، وفق ذات المصدر، تأكيد قيس سعيّد موقف تونس الثابت والمبدئي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما أشاد سعيّد، في رسالته، بالمواقف الأخوية التي عبر عنها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بتوسيم شهيد العلم الفلسطيني الطالب التونسي فارس خالد معتبرا أنها تؤكد وحدة الموقف والمصير بين تونس وفلسطين القضية المركزية للأمة العربية.

وعبّر سعيّد لنظيره الفلسطيني عن الالتزام الراسخ بمواصلة العمل من أجل مزيد تدعيم أواصر الأخوة المتينة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين تونس وفلسطين في كل المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وكان محمود عباس قد أصدر قرارا، في 9 أفريل 2025، بمنح الطالب التونسي فارس خالد “وسام فارس فلسطين”، وتوفي الطالب فارس خالد في 7 أفريل 2025 أثناء محاولته رفع العلم الفلسطيني في مكان مرتفع بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان.