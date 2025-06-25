تجميع اكثر من نصف صابة الحبوب في ولاية جندوبة.. #خبر_عاجل

ناهزت كميّة الحبوب المجمّعة بمراكز التخزين بولاية جندوبة، منذ انطلاق موسم الحصاد في 10 جوان الجاري وإلى غاية اليوم الأربعاء، نحو 50 بالمائة من الكمية الاجمالية المتوقع تجميعها خلال هذا الموسم والمقدرة بنحو مليوني قنطار، وفق ما أفادت به المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى الزواري خلال معاينتها اليوم الأربعاء لعدد من مراكز التجميع بالجهة.

وخلال اطلاعها على نسق التجميع والإجلاء بعدد من مراكز التجميع بمعتمديات جندوبة ووادي مليز وغار الدماء وبوسالم، أوصت المديرة العامة للديوان بإعطاء الاولوية لاجلاء القمح والابقاء وقتيا على الشعير بمراكز التخزين والتصرف فيها بيعا وتخزينا على عين المكان.

وقالت خلال لقاء جمعها بوالي الجهة الطيب الدريدي وعدد آخر من المسؤولين الجهويين، إنّ “الكمية التي يتم تجميعها يوميا بكافة أنحاء الجمهورية تناهز 380 الف قنطار مقابل إجلاء 100 ألف قنطار بشكل يومي، بما يستوجب تضافر الجهود للاستفادة من الشاحنات التي كانت مخصّصة لفائدة ولايات انهت او اشرفت على الانتهاء من مرحلتي الحصاد والاجلاء.

من جهة أخرى، واستعداد لتأمين حاجيات الموسم الفلاحي المقبل، طالب عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، الامين السعودي، بضرورة تعزيز مجهودات ديوان الحبوب على اجلاء المخزون وحمايته والعمل على توفير البذور والاسمدة في الابّان.