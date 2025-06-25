عاجل/ وزارة الصحة: السباحة ممنوعة في هذه الشواطـئ بسبب التلوّث

قامت وزارة الصحة بمراقبة 539 نقطة على الشريط الساحلي.

ووفق بلاغ الوزارة اليوم الاربعاء 25 جوان 2025، فقد أظهرت نتائج شهر جوان الجاري،أن %71% من الشواطئ ذات نوعية جيدة، لكن تم تسجيل 28 نقطة غير صالحة للسباحة بسبب تلوث المياه، موزّعة كما يلي:

– ولاية تونس : (01) شاطئ : نهج باش حامية حلق الوادي).

ولاية بن عروس : (15) شاطئ : 100م جنوب شط مروان قبالة Centrale thermique (رادس)، قبالة مبنى الحماية المدنية (رادس)، 100م شمال مصب وادي مليان (رادس)، 100م جنوب مصب وادي مليان (الزهراء)، قبالة مصب وادي معيزات (الزهراء)، مصب وادي بوخامسة (الزهراء )، قبالة نهج صالصة ماجور (حمام الانف قبالة نهج البحر الابيض المتوسط (حمام الانف)، قبالة كازينو Casino حمام الأنف)، قبالة شارع صلامبو ( حمام الأنف)، قبالة نهج الحبيب ثامر (حمام الأنف)، قبالة نهج عزيزة عثمانة حمام الأنف، المصب القديم بالشعبية (حمام الأنف) مصب وادي العيايشة (حمام الأنف).

– ولاية أريانة : (06) شواطئ : مصب السبخة (رواد)، امام مقر تربية الخيول عكروت (رواد) التقسيمات السكنة رواد الشاطئ (رواد) ، حي القضاة (رواد)، قناة خليج (رواد)، 50 م شمال قناة خلیج (رواد).

– ولاية بنزرت : (06) شواطئ : شط جالطة ببنزرت البعالي بمنزل جميل ومرفأ الصيادين وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان، قنال 1 و قنال 2 بجرزونة.

ودعت وزارة الصحة إلى تجنّب السباحة في هذه النقاط، مؤكدة تواصل المراقبة وإعلام العموم بكل مستجد.