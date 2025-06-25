بشرى سارة لمتساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة..#خبر_عاجل

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2025/06/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

سيتم، اليوم الإربعاء، بداية من الساعة الخامسة مساء، وفي نطاق مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، فتح أجزاء إضافية من المشروع أمام حركة الجولان، وفق ما أعلنته زارة التجهيز والإسكان (الإدارة العامة للجسور والطرقات).

وتتمثل الأجزاء الإضافية التي سيقع فتحها، في الوصلة المتفرعة عن المدخل الجنوبي للقادمين من تونس العاصمة والقاصدين بن عروس ورادس والوصلة المتفرعة عن طريق (المروج – رادس) للقادمين من المروجات والقاصدين تونس العاصمة.

وأوصت الوزارة في بلاغ صادر عنها، كافة مستعملي الطريق باتباع العلامات التوجيهية والمرورية.

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