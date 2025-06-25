ستكفُل 1000 طفل: إحداث قرية “اس او اس” جديدة بهذه الولاية..

أعلنت الجمعية التونسية لقرى اس و اس، اليوم الاربعاء، عن اعتزامها إحداث قرية جديدة بولاية جندوبة.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن “جلسة انعقدت يوم أمس الثلاثاء بمقر ولاية جندوبة بإشراف والي الجهة، الطيب الدريدي، وبحضور ممثلين عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال « س و س »، قد أقرت إحداث هذه القرية التي ستكفل 1000 طفل محتاج إلى خدمات الجمعية من أبناء مختلف المناطق الهشة في الجهة”.

وشارك في هذه الجلسة ثلة من الإطارات الجهوية ممثلة عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة التربية ومندوبية حماية الطفولة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وقدّم إطارات الجمعية، بالمناسبة، بسطة شاملة حول برنامج دعم الأسرة وحماية الأطفال من الإهمال الذي تنجزه الجمعية منذ سنة 2006، بهدف دعم الأسر الهشّة وحماية الأطفال من مختلف أشكال التهديد كالرسوب المدرسي وتشغيل الأطفال وذلك بغاية الحفاظ على تواجد الأطفال داخل أسرهم، فضلا عن تعزيز التكافل الاجتماعي وحماية الطفولة في المناطق الهشة.

وسيشمل مشروع بعث “قرية س و س” بجندوبة، كفالة 1000 طفل ينتمون إلى 250 أسرة، بميزانية تقدّر بمليون دينار، وينتظر أن تشمل خدمات القرية كذلك الأمهات والآباء والأخوة بهذه الأسر في إطار التمكين الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على أسباب التهديد لحقوق الأطفال.

يُذكر أن الجمعية كانت قد أحدثت في وقت سابق مكاتب مماثلة بكل من العلا وحاسي الفريد، وتواصل جهودها اليوم لتوسيع نطاق تدخلها وتطوير خدماتها لفائدة الطفولة والأسرة في مختلف جهات الجمهورية حيث ينتظر إلى جانب بعث قرية أطفال س و س بجندوبة أن يتم في الفترة القريبة القادمة قرية أطفال س و س سيدي بوزيد والتي سيستفيد من خدماتها هي أيضا قرابة 1000 طفل.