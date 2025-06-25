عاجل/ بلاغ هـام للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 تتم حصريا عبر موقع الواب الخاص بالتوجيه الجامعي

www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم بداية من يوم السبت 28 جوان 2025، وذلك عبر موقع الواب الخاص بالتوجيه الجامعي، أو باعتماد خدمة الإرساليات القصيرة (SMS).

وفي ما يخص اعتماد خدمة الإرساليات القصيرة بالحصول على كلمات العبور، يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من يوم الخميس 26 جوان 2025 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2025 لدى وزارة التربية وذلك على النحو التالي: “pwd” ثم “فراغ” ثم “رقم البكالوريا”.

وذكّرت الوزارة، بأنه ينبغي أن يكون رقم البكالوريا متكونا من 6 أرقام ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا.