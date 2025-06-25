عاجل/ الاحتلال يستخدم رصاصا محرّما دوليا ضد الفلسطينيين في غزّة

حذر المكتب الإعلامي في قطاع غزة, اليوم الأربعاء, من أن جيش الاحتلال الصهيوني “يستخدم ذخائر متفجرة ورصاصا محرما دوليا” ضد الفلسطينيين خلال محاولاتهم الوصول إلى الغذاء في “مصائد الموت”, في إشارة إلى مراكز المساعدات.

وأوضح إسماعيل الثوابتة مدير المكتب, في تصريحات صحفية, أن “طبيعة الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات خلال الأيام الأخيرة, نتيجة استهداف المجوعين في مصائد الموت, تنوعت بين إصابات حرجة في الرأس والصدر والأطراف العلوية, مما يدل بوضوح على تعمد القنص المباشر باستخدام ذخائر حية”.

وأشار الثوابتة إلى أن الطواقم الطبية وثقت حالات بتر وتهتك شديد في الأنسجة لدى الضحايا, وأن الجيش الصهيوني يستخدم “ذخائر متفجرة ورصاصا محرما دوليا”, مضيفا أن “عددا كبيرا من الإصابات يحمل طابعا دقيقا ومركزا, ما يشير إلى تورط قناصة الاحتلال بشكل مباشر, وقد أصيب كثير من الضحايا أثناء محاولتهم

الفرار من مناطق التوزيع, ما يظهر القصدية في الاستهداف”.

وأكد أن المكتب الإعلامي وثق خلال الأيام الأخيرة سلسلة من “الحوادث الدموية” التي استهدفت مدنيين بشكل مباشر عند نقاط توزيع المساعدات, استنادا إلى شهادات ناجين, وتقارير طبية, ومقاطع مرئية توثق إطلاق النار من مسافات قريبة.

وأوضح أن “بعض الهجمات نفذت باستخدام الطيران المسير أو طائرات استطلاع, استهدفت تجمعات غذائية في مشهد يعكس تعمد الاحتلال استخدام الجوع كأداة قتل جماعي”, مشددا على أن “المساعدات الإنسانية نفسها أصبحت ساحة للقتل

والاستهداف المباشر”.

ومن هذا المنطلق, اعتبر ذات المتحدث أن “صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات الجسيمة لم يعد مبررا, بل يرقى إلى مستوى التواطؤ”, مطالبا “بتحقيق دولي عاجل, وإنشاء ممرات إنسانية آمنة لتوزيع المساعدات تحت إشراف أممي, بعيدا عن قبضة الاحتلال الذي يستخدم الغذاء كسلاح للإبادة أو وسيلة للابتزاز الأمني”.

والسبت, أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني, أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة يتعرضون

للتجويع, مؤكدا أن الكيان الصهيوني يستخدم الطعام ك”سلاح لتجريدهم من إنسانيتهم”.

يأتي ذلك بينما يغلق الاحتلال منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر قطاع غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر 2023, يرتكب الاحتلال إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية

بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء, وما يزيد على 11 ألف مفقود, إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال, فضلا عن دمار واسع.