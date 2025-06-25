غلق محلّات تجارية لا تحترم الشروط بهذه الولاية..

نفذت ادارة التراتيب ببلدية صفاقس رفقة الشرطة البلدية صفاقس المدينة قرارات غلق ضد عدد من المحلات المفتوحة للعموم إلى حين تسوية وضعياتهم الإدارية وذلك بسبب عدم إحترام كراسات الشروط العامة.

وانعقدت اليوم الأربعاء 25 جوان 2025، جلسة عمل بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس وبحضور رئيس فرقة الشرطة البلدية، رؤساء مراكز المدينة وسيدي منصور وحي الحبيب للشرطة البلدية وعدد من إطارات البلدية ومتصرفي الدوائر، وقد تم خلالها وضع خطة عمل مشتركة ينطلق العمل بها بداية من يوم الإثنين المقبل تتضمن التنبيه على أصحاب المحلات المفتوحة للعموم بكامل المنطقة البلدية بخلاص الديون المتخلّدة بذمتهم لفائدة البلدية قبل المرور إلى تنفيذ قرارات ردعية تصل حد إصدار قرارات غلق.

كما نبهت بلدية صفاقس على أصحاب المحلات التي تستغل الطريق العام لعرض بضائعهم أو وضع إحداثات … دون تراخيص ودون وجه حق إلى إزالتها قبل أن يتم إزالتها وحجزها واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

وأكدت بلدية صفاقس أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنها قد قامت في وقت سابق بدعوة أصحاب المحلات الى خلاص معلوم سنة 2025 وجدولة الديون السابقة المتخلدة بالذمة.