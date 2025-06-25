ارتفاع في عائدات السياحة والعمل خلال النصف الأول من 2025.. #خبر_عاجل

بلغت عائدات السياحة ومداخيل العمل، قيمة 6،8 مليار دينار، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 20 جوان 2025، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة، الإربعاء، عن البنك المركزي التونسي.

وسجلت العائدات السياحية إرتفاعا، بنسبة 8،5 بالمائة، لتتحول من 2،7 مليار دينار، بتاريخ 20 جوان 2024، إلى 3 مليار دينار حاليا، في ما زادت عائدات العمل، بنسبة 8،4 بالمائة، لتناهز 3،7 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها.

وسمحت هذه العائدات من تغطية وفق المصدر نفسه، 89،5 بالمائة من خدمة الدين الخارجي، الذي تجاوزت قيمته 7،6 مليار دينار، إلى غاية يوم 20 جوان 2025.

وتراجعت المدخرات من العملة الصعبة، بشكل طفيف، بنسبة 3،5 بالمائة، لتقدّر ب23،3 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد)، إلى يوم 24 جوان 2025، مقابل 24،1 مليار دينار (111 يوم من الواردات) قبل سنة.

وكشف البنك المركزي التونسي، أيضا، عن ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 12،4 بالمائة، لتتجاوز 24،7 مليار دينار.