عاجل/ رئيس الدولة يتوعد هؤلاء بالمحاسبة..

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس الأربعاء بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أنّ اللوبيّات التي تُحاول بشتّى الطرق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات لا يمكن أن تبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة، كما أنّ من يخدمهم داخل الإدارة لن يبقوا بدورهم خارج المساءلة والمحاسبة.

وقال رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي صادر عن الرئاسة ،ان من طالت بطالتهم أجدر بأن يحلّوا محلّهم، فالوطنية والإخلاص والتفاني والتقشّف والعطاء دون حدود يجب أن تكون كلّها عناصر في اختيار من يسهرون على تسيير عدد من المرافق العمومية ،أو يعملون داخل أجهزة الدّولة ومؤسّساتها ومنشآتها العموميّة.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات ،في حين أنّه عند التدخّل المباشر لحلّ إشكال بسيط يعترض منظوري الإدارة بوجه عام، بسبب التباطؤ والتعلّل بهذه الإجراءات يغيب هذا التخاذل وهذا التعلّل غير البريء. وأكّد رئيس الدّولة في هذا السياق، على أنّ عديد النصوص يجب أن تُراجع مراجعة جذريّة ،فضلا عن عدد من التعيينات ،والمؤسّسات التي لا جدوى من وجودها