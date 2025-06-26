عاجل/ طليقة أحمد السقا تفجر فضيحة وتكشف..

شهدت أزمة طلاق الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، تطوراً خطيراً، وصل إلى أقسام الشرطة، حيث حررت الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، محضرًا ضده بقسم شرطة السادس من أكتوبر في الجيزة، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب هي وسائقها.

وأوضحت الصغير في محضرها أنها فوجئت بطليقها أحمد السقا ينتظرها بسيارته أمام مسكنها. وأضافت أنه طاردها بسرعة جنونية مما دفع سائقها لمحاولة الفرار قبل أن يسد السقا الطريق عليهما.

وأشارت إلى أن السقا نزل من سيارته واعتدى عليها وعلى سائقها بالضرب والسب، وتلفظ بعبارات وشتائم قاسية وغير لائقة، مما اضطرها إلى الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وباشرت الشرطة التحريات في المجمع السكني، بما في ذلك تفريغ تسجيلات الكاميرات. وأحيل المحضر إلى النيابة المختصة.

وأعلن الفنان المصري أحمد السقا انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام أكثر من 26 عامًا، وأثمر عن ثلاثة أبناء: ياسين، وحمزة، ونادية.

العربية.نت