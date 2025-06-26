عاجل/ ولاية تونس تصدر بلاغ هام للمواطنين..وهذه التفاصيل..

أعلنت ولاية تونس في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية الخميس 26 جوان 2025، عن تنظيم الدورة الثالثة لتظاهرة يومين دون سيارات بشارع الحبيب بورقيبة، وذلك يوم السبت 28 جوان 2025 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال (14:00) إلى غاية الساعة الثامنة مساء (20:00) ويوم الأحد 29 جوان 2025 بداية من الساعة السابعة صباحا (7:00) إلى غاية الساعة الثامنة مساء (20:00)

وسيقع غلق الشارع المذكور بداية من ساحة 14 جانفي إلى مستوى نهجي عاصمة الجزائر وهولندا طيلة هذه التظاهرة.

وسيتم وفق ذات البلاغ تقديم عروض فنية وثقافية بمشاركة تونس و 15 دولة من مختلف أنحاء العالم الفائدة العموم.