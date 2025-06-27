كأس العالم للأندية 2025: فوز مانشستر سيتي على يوفنتوس (5-2) في ختام مباريات المجموعة السابعة

تأهل مانشستر سيتي الإنقليزي للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 المقامة بالولايات المتحدة

الأمريكية، بعد فوزه امس الخميس على يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات المجموعة السابعة.

وسجل خماسية الفريق الإنقليزي كل من جيريمي دوكو في الدقيقة (9) وبيير كالولو (26) وإيرلينغ هالاند (52) وفيل فودين (69) وسافينيو (75)، بينما سجل هدفي يوفنتوس تيون كوبمينرس (11) وفلاهوفيتش (84).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى (9) نقاط متأهلا لثمن النهائي بالعلامة الكاملة، فيما حل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد (6) نقاط.

وسيواجه مانشستر سيتي في ثمن النهائي يوم 1 جويلية القادم الهلال السعودي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، بينما سيواجه يوفنتوس ريال مدريد متصدر المجموعة ذاتها.