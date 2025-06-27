عاجل/ ينتمي “لداعش”: الكشف عن جنسية منفذ تفجير كنيسة في دمشق..

نشرت صحيفة “الوطن” السورية وثائق تثبت أن أحد المتورطين في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق عراقي الجنسية، قد جاء من مخيم “الهول”.

وذكرت الصحيفة أن وثائق خاصة بتوزيع مادة كاز التدفئة في مخيم الهول بمحافظة الحسكة كشفت عن وجود اسم المدعو كنان علي بن رمضان، عراقي الجنسية، ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة Blumont خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأضافت: “يحمل المذكور الرقم التسلسلي 15 في القائمة، وهو أحد الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض عليهم مؤخرا، ضمن خلية تتبع لتنظيم “داعش”، متورطة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مصليا وإصابة 63 آخرين بجروح”.

وأشارت إلى أن “هذه الوثائق تتناقض مع التصريحات السابقة الصادرة عن “قسد”، والتي نفت خلالها خروج منفذي الهجوم من مخيم الهول الواقع تحت سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالقرب من الحدود مع العراق”.

ويُذكر أن مخيم الهول يضم حاليا نحو 40 ألف شخص، معظمهم من عائلات عناصر يشتبه بارتباطهم بتنظيم “داعش”.