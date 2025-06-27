هام/ هذه الولاية تتصدر الولايات الاكثر تجيمعا للحبوب بحصة تناهز 22ر26 بالمائة من الاجمالي الوطني..

تصدرت ولاية باجة ، قائمة الولايات الاكثر للحبوب، على المستوي الوطني بنحو 499ر1 مليون قنطار تشكل قرابة 26ر22 بالمائة من الاجمالي الوطني البالغ 7ر6 مليون قنطار الى حدود يوم 25 جوان 2025 .

واستحوذت ، ولاية بنزرت، وفق بيانات ديوان الحبوب ،على حصة تقارب 53ر12 بالمائة تليها وضمن مستويات متقاربة كل من ولاية سليانة بنسبة 38ر12 وولاية جندوبة بنسبة 05ر12 بالمائة.

وتشير معطيات الديوان الى ان بنسق تجميع يومي 305ر0 مليون قنطار وقد ناهزت كميات القمح الصلب المجمعة زهاء 2ر4 مليون قنطار تليها الشعير بنحو 1ر2 مليون قنطار في حين كانت كميات القمح اللين في 326 الف قنطار.