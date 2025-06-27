برشلونة يستعد لتسليم لامين يامال رقم 10 بعد رحيل فاتي

يستعد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لمنح القميص الأسطوري رقم 10 إلى النجم الصاعد لامين يامال، ليكون أول من يرتديه رسميا بعد رحيل اينزو فاتي المرتقب إلى موناكو.

ويعد القميص رقم 10 في برشلونة أكثر من مجرد رقم، إذ يحمل إرثا كبيرا تركه أساطير مثل ريفالدو ورونالدينيو والأعظم في تاريخ النادي، ليونيل ميسي، الذي منح الرقم منذ رحيله الى الموهبة الأخرى اينزو فاتي، قبل أن يتوقف النادي عن استخدامه مؤقتا خلال فترة إعارته الأخيرة.

وبات من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن منح الرقم ليامال عقب الكشف عن الطاقم الجديد للموسم الكروي 2025-2026، والمقرر في الثاني من جويلية المقبل.

وتشير تقارير إلى أن الحدث الرسمي لتسليم الرقم سيتزامن مع احتفال خاص بعيد ميلاد اللاعب الثامن عشر، على الرغم من أن موعد الفعالية لم يحدد بشكل نهائي.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تجديد للثقة في موهبة يامال، الذي تزايد تأثيره داخل الملعب وخارجه، وينظر إليه حاليا كأحد أبرز النجوم القادرين على قيادة الجيل الجديد في “البلاوغرانا” تحت قيادة المدرب هانزي فليك.