عاجل/ الديوانة تحجز بضائعا مهرّبة تفوق قيمتها الـ900 ألف دينار

اعلنت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ اليوم الجمعة 27 جوان 2025 أنّ مصالح الحرس الديواني بالصمار من ولاية تطاوين، تمكنت من حجز كمية من البضائع المهربة بقيمة جملية فاقت 900 ألف دينار.

وأوضحت أنه وإثر عمليتين متتاليتين تمّ حجز سيارتين رباعيتي الدفع بالمسالك الرملية الوعرة الفاصلة بين جهتي الذهيبة وبن قردان محملة بكمية هامة من أوراق لف السجائر (أوراق الزطلة) ومن المكيفات الهوائية المهربة. وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 676 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

كما تم ضبط سيارة ثانية محملة بكمية من السجائر أجنبية الصنع ومن ألعاب الورق قدرت قيمتها الجملية بـ238 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.