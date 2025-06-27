بداية من 25 جويلية: الشروع في استغلال منصة اللحوم الحمراء بهذه الولاية..

ستشرع شركة اللحوم، بداية من يوم 25 جويلية المقبل، في استغلال منصة اللحوم الحمراء ببن قردان، وذلك تجسيما لقرار صادر عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 جانفي 2025 يتعلق بإحالة استغلال مركب اللحوم الحمراء ببن قردان الى شركة اللحوم في اطار توظيف المشاريع العمومية وحوكمة الاستغلال.

ولحسن الاعداد لانطلاق استغلال منصة اللحوم، وتوفير افضل الظروف لانجاح المشروع، استقبلوالي مدنين وليد الطبوبي، اليوم الجمعة، المدير العام لشركة اللحوم، وتم الاتفاق خلال اللقاء على موعد انطلاق استغلال المنصة، والنظر في مختلف الاجراءات اللازمة للاعداد لهذا الموعد من جوانب لوجستية وبشرية، واعداد وامضاء الاتفاقيات بين الهياكل المتدخلة. وتم التأكيد خلال اللقاء على الحرص على اتمام اجراءات القبول النهائي للمشروع، وتجريب المعدات، وتكوين العملة في كل الاختصاصات ذات العلاقة، وتوفير المواصفات الفنية والصحية لعملية الاستغلال ومنها المراقبة البيطرية، وتسويق المنتوج.

كما تم الاتفاق على تنسيق الجهود للاسراع في استكمال مختلف المراحل، واستعداد كافة الاطراف لتوفير التسهيلات اللازمة لانطلاقة جيدة لاستغلال هذه المنصة التي انجزت بكلفة حوالي 11 مليون دينار. وأنجزت المنصة أو مركب اللحوم الحمراء ببن قردان في اطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتضمن مسلكين للذبح احدهما للمجترات الصغرى والاخر للابل، وسلسلتي انتاج وقاعة تبريد واخرى لتقطيع اللحوم وتصنيفها.

وتمثّل منصة اللحوم الحمراء ببن قردان مشروعا هامّا يهدف الى تطوير قطاع اللحوم الحمراء، وتثمين المنتجات الحيوانية بولاية مدنين، التي تعتبر جهة منتجة للمجترات الصغرى ولحوم الابل.