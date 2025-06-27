عاجل/ توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية

حملة أمنية لإزالة الانتصاب الفوضوي بهذا الشاطئ.. #خبر_عاجل

عاجل/ ضبط شاحنة تروّج السكر بطرق غير قانونية بهذه الجهة

هام/ متى تتجنب الخروج صيفًا وكيف تحمي نفسك من لهيب الحر؟

ترامب: “أنقذت خامنئي من موت بشع ومُهين.. ويقول بوقاحة أنه انتصر”.. #خبر_عاجل

2025/06/27 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أنقذ المرشد الإيراني علي خامنئي، من موت وصفه بـ”البشع والمهين”، كما منع إسرائيل من تنفيذ الهجوم “الأكبر” في إيران.
وتابع ترامب على منصته الخاصة “تروث سوشل”: “لقد أنقذته -خامنئي- من موت بشع ومهين للغاية، وليس عليه أن يقول: شكرا لك يا رئيس ترامب!”.
وكتب ترامب “لماذا قد يقول ما يسمى بـ ‘المرشد الأعلى’، آية الله علي خامنئي، في هذا البلد الذي مزقته الحرب، بوقاحة وحماقة، إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، وهو يعلم أن تصريحه كذب، وأنه ليس كذلك؟ كرجل ذي إيمان عظيم، لا يفترض به أن يكذب”.
وقال ترامب: “في الواقع، في الفصل الأخير من الحرب، طلبت من إسرائيل إعادة مجموعة كبيرة جدا من الطائرات، التي كانت تتجه مباشرة إلى طهران، بحثا عن يوم كبير، ربما الضربة القاضية النهائية! لكان قد نتج عن ذلك دمار هائل، ولكان قد قتل العديد من الإيرانيين”.
وأكد أنه “كان سيكون أكبر هجوم في الحرب، إلى حد بعيد”.
وفي ملف العقوبات على إيران قال ترامب: “خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، والتي كانت ستمنح إيران فرصة أفضل بكثير للانتعاش الكامل والسريع والشامل – العقوبات قاسية! ولكن لا، بدلا من ذلك أتلقى تصريحا مليئا بالغضب، والكراهية، والاشمئزاز، وعلى الفور أوقفت كل العمل على تخفيف العقوبات، والمزيد. يجب على إيران أن تعود إلى تدفق النظام العالمي، وإلا ستزداد الأمور سوءًا بالنسبة لهم”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn