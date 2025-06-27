وزير الدفاع يوسّم عددا من العسكريين في قاعدة القيروان



تولى وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، اليوم الجمعة، تقليد الرتب والوسام العسكري لعدد من العسكريين خلال مهرجان عسكري أقيم بالقاعدة العسكرية بالقيروان، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني.

ودعا السهيلي كافة العسكريين إلى مواصلة تحمّل الأمانة والقيام بالواجب الوطني المقدّس بكل ثبات وانضباط والاستعداد الدائم للذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه وحماية مؤسساته ومكاسبه، وفق بلاغ للوزارة.

و أبرز حرص الوزارة على تحسين ظروف عمل العسكريين وعيشهم ومزيد الإحاطة بهم وبعائلاتهم، مؤكدا ضرورة الإحاطة بالجنود وصغار الرتب والإصغاء إلى مشاغلهم والتفاعل معها.

و توجّه وزير الدفاع بأحرّ التهاني إلى العسكريين الذين شملتهم الترقية أو التوسيم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتدرج في مسيرتهم العسكرية والمهنية معربا عن تقديره للمجهودات التي يبذلونها والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حماية الوطن وتعزيز سيادته ومناعته.

وحضر هذا الموكب العسكري رئيس أركان جيش البّر وآمري الوحدات المنتصبة بالقاعدة.