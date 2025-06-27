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عاجل/ ترامب يُنهي المفاوضات التجارية مع هذه الدولة ويفرض عليها رسوما جديدة

2025/06/27 أخبار عالمية, أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, سياسة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب،الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا “فورا”، ردا على ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها كندا على شركات التكنولوجيا، واصفا إياها بأنها “هجوم مباشر وسافر على بلدنا”.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: “بناء على هذه الضريبة الفادحة، ننهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري”.
وأضاف “سنبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة السبعة أيام القادمة”.
وتوجه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي.
وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.

سكاي نيوز

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