إحداث 5 مراكز مختصة في الصناعة الذكية في تونس.. #خير_عاجل

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شييوب، أن تونس تولي، من خلال مصالح وزارة الصناعة وهياكل المساندة اهتماما خاصا للمجالات التكنولوجية المتقدمة على غرار الصناعة الذكية والروبوتيك

وأضافت خلال اشرافها، الجمعة، على افتتاح أشغال الدورة السابعة للملتقى الوطني للروبوتيك بولاية سوسة ان هذا التوجه يهدف الى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد عبر تعزيز التكامل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي ومرافقة الشباب المبدع. وينتظم هذا الملتقي المتخصص، أحد النوادي العلمية التابعة للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالشراكة مع فرع طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وحضر التظاهرة عدد من المسؤولين من بينهم والي سوسة سفيان التنفوري وسفيرة ألمانيا بتونس إليزابيب والبرس ومدير عام القطب التنموي بسوسة هشام التركي والمدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة.

وأكدت الوزيرة أهمية هذه التظاهرة التي تعكس التزام المؤسسات الجامعية لدعم مسارات التحول الرقمي والصناعي ضمن المناهج التعليمية في وقت سعت فيه الوزارة الي تعزيز استخدام التقنيات الجديدة في الصناعة.

وكشفت ان بادرة المرور” نحو الصناعة الذكية 4.0 بتونس” ساعدت، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على إحداث 5 مراكز مختصة في الصناعة الذكية وإطلاق برنامجي ماجستير مهني في المجال.

وأضافت ان هذه المبادرة مكنت ايضا من تكوين حوالي 2000 منتفع في قطاع التكنولوجيا المتطورة ومرافقة أكثر من 400 مؤسسة صغرى ومتوسطة في تحولها الرقمي وأكثر من 40 مؤسسة ناشئة هذا بالإضافة إلى تطوير أكثر من 80 حلا ذكيا.

وشددت على ضرورة تظافر جهود كل الأطراف المتداخلة لجعل تونس مرجعا إقليميا ودوليا في المجال الصناعي داعية الطلبة إلى المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والمبادرة الخاصة والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني تنافسي.

ويعد الملتقى الوطني للروبوتيك من أبرز الفعاليات ، حيث تضمن برنامجه تنظيم مسابقات علمية وورشات تكوينية وعروضاً تقنية متقدمة ومحاضرات حول الابتكار التكنولوجي ومشاركة أكثر من 300 طالب وخبير ومهنيين وهياكل الدعم والمساندة.