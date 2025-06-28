عاجل/ إندلاع حريق في جبل وسلات

تمكّنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات، مساء أمس الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بجبل وسلات، في منطقة قلعة حفص من معتمدية عين جلولة بولاية القيروان، وذلك بفضل سرعة التدخل وتضافر جهود الأهالي.

وقد أتى الحريق على مساحة محدودة قُدّرت بنحو 400 متر مربع من الأعشاب الجافة، في أرض فلاحية خاصة. ولم تُسجّل أي أضرار بشرية أو مادية هامة، وفق ما أفادت به “الجوهرة أف أم”.

وتُعدّ هذه الحادثة الرابعة من نوعها خلال أسبوع واحد، حيث شهدت نفس المنطقة اندلاع 3 حرائق مماثلة تم إخمادها بسرعة، وسط دعوات محلية لتعزيز المراقبة والوقاية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .