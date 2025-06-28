عاجل/ صحيفة إسرائيلية: إسرائيل قتلت 100 ألف فلسطيني في غزّة

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الجمعة، أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة اقتربت من 100 ألف، أي ما يعادل 4 في المائة من سكان القطاع، وذلك نتيجة هجمات إسرائيلية أو آثار غير مباشرة للعمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر 2023، مما يجعل هذه الحرب “الأكثر دموية في القرن الحادي والعشرين”.وتساءلت “هآرتس” في تقرير لها، عما إذا كانت إسرائيل قتلت 100 ألف فلسطيني في غزة منذ بداية العمليات العسكرية، مسلطة الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي دون ذكر عنوانه.ونقلت الصحيفة عن باحثين دوليين (لم تحدد اختصاصهم)، أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، “أقل من الحجم الحقيقي للأزمة”.وأضافوا: “الجوع والمرض وإطلاق النار الإسرائيلي على مراكز توزيع الغذاء يجعلان العمليات العسكرية في القطاع من بين أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين”.وفي وقت يرفض فيه متحدثون رسميون وصحفيون ومؤثرون بإسرائيل بيانات وزارة الصحة الفلسطينية مدعين أنها “مبالغ فيها”، يؤكد خبراء دوليون أن قائمة تلك الوزارة “بكل ما تجسده من فظائع، ليست موثوقة فحسب بل قد تكون متحفظة جدا مقارنة بالواقع”.,سلطت الصحيفة الضوء على دراسة نشرها البروفيسور مايكل سباغات الخبير العالمي في الوفيات خلال النزاعات العنيفة، وفريق من الباحثين هذا الأسبوع، إذ اعتبرتها “الأكثر شمولا حتى الآن بشأن موضوع الوفيات بغزة”.وأشارت الصحيفة إلى أن سباغات، وهو خبير اقتصادي في كلية هولواي بجامعة لندن، كتب عشرات المقالات عن الحروب في العراق وسوريا وكوسوفو، ودول أخرى.وأوضحت أن سباغات وبمساعدة “عالم السياسة الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي، أجرى الفريق مسحا لـ 2000 أسرة في غزة، تضم نحو 10 آلاف شخص، وخلصوا إلى أنه حتى جانفي 2025، قتل حوالي 75 ألفا و200 شخص في غزة نتيجة أعمال عنف خلال الحرب، غالبيتهم العظمى بسبب الذخائر الإسرائيلية”>واستدركت: “في ذلك الوقت، قدرت وزارة الصحة في قطاع غزة عدد القتلى منذ بداية الحرب بـ 45 ألفا و660 قتيلا، وبعبارة أخرى، قللت بيانات وزارة الصحة من العدد الحقيقي للقتلى بنحو 40 بالمئة”.وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة لم تخضع “لمراجعة الأقران، حيث نشرت كنسخة أولية، لكن نتائجها تشابهت إلى حد كبير مع نتائج دراسة أُجريت بأساليب مختلفة تماما ونشرها في يناير الماضي باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وقدّرت تلك المجموعة أيضا التفاوت بين بيانات وزارة الصحة والأرقام الحقيقية بنحو 40 بالمئة”.