مساعدات أم “مصائد موت”: حبوب مخدّرة داخل أكياس الدقيق الموزّعة في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الجمعة 27 جوان 2025 أنه وثّق أربع شهادات لمواطنين عثروا على حبوب ‘أوكسيكودون’ المخدّرة داخل أكياس دقيق تم توزيعها من قِبل مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المكتب في بيان “تم توثيق 4 إفادات لمواطنين عثروا على أقراص من نوع “Oxycodone”، وهي مادة مخدرة، داخل أكياس طحين وصلتهم من مراكز “مصائد الموت”.

وأعرب المكتب، عن قلقله من خطورة احتمال أن تكون بعض هذه المواد المخدرة قد طُحنت أو أُذيبت متعمّداً في الطحين ذاته، ما يرفع من حجم الجريمة ويُحولها إلى اعتداء خطير يستهدف الصحة العامة بشكل مباشر.

وأضاف “نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تهدف إلى نشر الإدمان على المخدرات بين المواطنين وتقويض المجتمع الفلسطيني من الداخل، ضمن سياسة ممنهجة تشكل امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية “.

وتابع “نُحذّر أبناء شعبنا الفلسطيني من هذه الجريمة ونكرر تحذيرنا من الذهاب لهذه المراكز الخطيرة التي هي عبارة عن مصائد للموت وللاستدراج الجماعي، وندعو المواطنين إلى الحذر وتفتيش المواد الغذائية القادمة من هذه المراكز المشبوهة، والتبليغ الفوري عن أي مواد غريبة”.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، خاصة مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بوقف عمل مراكز “مصائد الموت” التي تحوّلت إلى أدوات يومية للقتل والاستدراج والإبادة الجماعية المتعمّدة.

ودعا “لكسر الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات من خلال المؤسسات الأممية والدولية الرسمية فقط، وعدم السماح للاحتلال أو الجهات المرتبطة به بتقويض دور المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة الأونروا”.

وأضاف البيان “لقد أدّت هذه المراكز خلال شهر واحد فقط منذ إنشائها، إلى استشهاد 549 مواطناً وإصابة 4066 آخرين، وفقدان 39 من المُجوّعين المدنيين، في مشهد دموي غير مسبوق في تاريخ العمل الإنساني”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، وارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 56331 شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 132,632 آخرين.

*سبوتنيك