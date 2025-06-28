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تغيّر لون البحر ونفوق الأسماك: باحثة تكشف السبب.. #خبر_عاجل

2025/06/28 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أوضحت الدكتورة الباحثة بمعهد تكنولوجيا البحار ،عفاف فطحلي، أن تغيّر لون البحر ونفوق الأسماك هي ظاهرة طبيعية ناتجة عن تكاثر الطحالب المجهرية بطريقة كثيفة.
وأضافت فطحلي، في تصريح لاذاة الديوان، اليوم السبت 28 جوان 2025، أن نفوق الأسماك على غرار ما حدث في خليج المنستير، هو نتيجة النقص الحاد في كميات الأوكسيجين المذاب في الماء لأن الكائنات المجهرية تستهلك هذه الكميات مما يؤدي إلى اختناق الأسماك، وفق قولها.
وأكدت فطحلي، على ضرورة تركيز أجهزة انذار مبكر لمتابعة العوامل المناخية بصفة مستمرة لحسن التعامل معها.

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