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عاجل/ بالأرقام: ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية لتونس

2025/06/28 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

ارتفع احتياطي العملة الأجنبية لتونس، إلى غاية 27 جوان الجاري ، إلى 23186,5 مليون دينار مما يتيح للبلاد تغطية 100 يوم من الواردات.
وسجّلت الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية، وفق بيانات البنك المركزي، زيادة بيومين فقط على مستوى أيام التوريد مقارنة بيوم 27 ماي 2025 وبنحو 612 مليون دينار.
وتأتي هذه الارقام في ظل تحقيق البلاد عائدات تناهز 3028,5 مليون دينار من مداخيل السياحة وارتفاع على مستوى عائدات العمل لتتحول من 3471,2 مليون دينار، إلى غاية 20 جوان 2024، إلى 3764,9 مليون دينار إلى غاية 20 جوان 2025.
ووفق احصاءات مؤسسة الإصدار، استقرت خدمات الدين الخارجي عند مستوى 7654,8 مليون دينار.

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