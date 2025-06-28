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عاجل/ هذا ما تقرّر في حق شاب انتحل صفة قاض

2025/06/28 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 5 سنوات في حق شاب متّهم بانتحال صفة إطار قضائي.
وحسبما نقلته موزاييك فان المتهم، وهو أربعيني، تعمد انتحال صفة إطار قضائي ودلّس شهادة ذات صبغة قضائية بغاية التحيل حيث تم ايقافه من طرف احدى الفرق الأمنية، لتاذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالاحتفاظ به وإحالته بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته.
واعترف المتهم بما هو منسوب اليه، واثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجنه مدة أربعة أعوام من أجل انتحال صفة قاض وعام واحد من أجل التدليس.

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