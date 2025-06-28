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“الكراء المملّك”.. آلية جديدة للإسكان يكشف عنها وزير التجهيز

2025/06/28 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع


ادى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، اليوم السبت 28 جوان 2025، زيارة إلى ولاية باجة.
وتطرق الوزير الى ملف السكن الاجتماعي، حيث اكد بأنّ هناك تطلعات كبرى في مجال السكن الراجع بالنظر إلى وزارة التجهيز.
وكشف الوزير في تصريح نقلته موزاييك، ان ‘رئيس الجمهورية وضع آليات جديدة لتمكين محدودي الدخل من حق اقتناء مسكن، والمقصود بها مساكن اجتماعية ومقاسم اجتماعية، وتتمثل في التفريط بالدينار الرمزي لاراض دولية لفائدة مؤسسات عمومية لانجاز وحدات سكنية اجتماعية توفر إمكانية الكراء المملك وهي فرضية جديدة، خاصة بعد الصعوبات الكبرى التي تعترض المواطن الباحث عن سكن’.

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