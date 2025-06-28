عاجل/ وزير الفلاحة يدعو لتأمين وحماية صابة الحبوب بهذه الولاية

شدد وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ خلال زيارة ميدانية أداها اليوم السبت الى المركب الصناعي و الفلاحي الكدية من ولاية جندوبة على اعطاء الأولويّة القصوى لحصاد وتأمين الصّابة.

كما دعا المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بجندوبة الى متابعة ومواكبة موسم الحصاد بالمركب والتّدخل الفعّال لحلحلة الاشكاليات العالقة في الابّان فضلا عن تسخير وسائل نقل وفنيين لمعاضدة محهودات الفريق الفني بالمركّب لانجاح موسم الحصاد.

وأوصى بالعمل على استكمال إجراءات عملية التّفويت في المعدات التّي زال الانتفاع بها وفقا ما تقتضيه النّصوص القانونيّة أو الإجراءات التّنظيميّة.

وشمل برنامج زيارة الوزير الى ولاية جندوبة، الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح “Coceble” ببوسالم، حيث عاين عمليّة تجميع وتخزين الحبوب، وأكّد بالمناسبة، ضرورة اتّخاذ كل التّدابير اللاّزمة لحماية الكمّيات المجمّعة.

كما اطّلع على عمليّة الاجلاء عبر السّكة الحديديّة، أين شدّد على ضرورة التّنسيق المحكم لإجلاء الصّابة في أحسن الظّروف وتوظيف كلّ الامكانيات المتوفّرة للقيام بعمليّة الاجلاء.

واختتم الزيارة بالاطّلاع على سير العمل بشركة بذرة البذور التونسية “GGT”، أين واكب عملية جمع وخزن الحبوب بمستودعات المركز.

وعاين كمية من القمح الصلب مخزنة بحوض استرالي، وفي هذا الإطار أكد على ضرورة حمايتها تحسبا لامكانية نزول أمطار الأسبوع القادم ودعا المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة الى التنسيق مع ديوان الحبوب لاجلاءها في أحسن الآجال.