تنبيه/إمكانية تسجيل إضطراب في مواعيد السفرات نحو قرقنة..

أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من ولاية صفاقس عن إمكانية حصول إضطراب في مواعيد سفرات لود قرقنة المبرمجة لهذه الليلة السبت، وكامل يوم غد الأحد، وذلك تحسبا لتقلبات جوية محتملة.

وأكدت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، في بلاغ أصدرته، عشية اليوم السبت، على إمكانية حصول إضطراب في مواعيد السفرات المبرمجة من وإلى جزيرة قرقنة، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة عدد 119 الصادرة اليوم والتي تتوقع هبوب رياح قوية قرب السواحل، مع اضطراب شديد للبحر.

وأشارت الشركة في ذات البلاغ، إلى أنه “سيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان”.