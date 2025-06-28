عاجل/ انتشال جثة احداهن: غرق ثلاث فتيات وطفلة عمرها 3 سنوات بهذا الشاطئ..وهذه التفاصيل…

تم اليوم تسجيل غرق ثلاث فتيات أصيلات منطقة خنقة الحجاج بسواحل سليمان، حيث تم انتشال جثة إحداهن وتبلغ من العمر حوالي 17 سنة، في حين تتواصل جهود فرق الحماية المدنية والبحرية للعثور على الفتاتين المفقودتين وسط ظروف بحرية صعبة بسبب قوة الرياح.

وفي حادثة اخرى، فُقدت طفلة تبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات على شاطئ عين قرنز بقليبية، وذلك بعد أن قذفتها أمواج البحر أثناء جلوسها على عجلة مطاطية (chambre à air)، بفعل الرياح القوية، في غفلة من والدتها التي كانت بصدد السباحة، وفق ما أوردته اذاعة الجوهرة أف أم نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع.