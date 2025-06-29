رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية الى هذه الدولة..#خبر_عاجل

تؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري بداية من اليوم الأحد 29 جوان الجاري زيارة رسمية إلى مدينة إشبيلية بإسبانيا، تتواصل إلى غاية غرة جويلية للمشاركة في أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظّمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة.

وتؤدي رئيسة الحكومة هذه الزيارة نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تلقى دعوة من الملك الإسباني فيليب السادس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

ويهدف هذا المؤتمر الذي يشارك فيه العديد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم وهيئات ماليّة دوليّة كبرى، إلى التداول في مسائل متصلة بالتنمية في كلّ أبعادها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وفي إصلاح نظام التمويل العالمي

ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، وعدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والاقتصاد والتخطيط.