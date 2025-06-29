الكشف عن العروض المبرمجة في الدورة 59 لمهرجان الحمامات ومفاجآت في انتظار الجماهير..

أعلن مدير مهرجان الحمامات الدولي نجيب الكسراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي التي ستنتظم من 11 جويلية إلى 13 أوت ستشهد تقديم مجموع 36 عرضا في 33 سهرة مبرمجة من بينها 18 عرضا تونسيا تتوزع إلى 5 عروض مسرحية وعرض كوريغرافي و12 سهرة موسيقية منها سهرات سيحييها لطفي بوشناق وصابر الرباعي وغازي العيادي ونبيهة كراولي وبلطي.

وأشار الكسراوي إلى أن هذه الدورة الجديدة ستفتح بعرض “رقوج” وستختتم بعرض للفنانة نبيهة كراولي تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة في سهرة 13 أوت، مبرزا أن البرمجة تقوم على “سردية فنية متكاملة تنطلق بعمل ” رقوج العرض” وهي تجربة مسرحية موسيقية كوريغرافية غنائية للأخوين عبد الحميد وحمزة بوشناق اللذين سيقدمان تجربة فنية شبابية مبتكرة لهذا العمل الذي يحمل عنوان عمل درامي تم بثه في شهر رمضان، وتختتم الدورة بحفل للفنانة نبيهة كراولي في شكل تحية للأغنية التونسية الأصيلة بعرض يحتفي بالجذور ويكرس التوازن بين الحداثة والوفاء للهوية التونسية”.

وأوضح الكسراوي أن جمهور الحمامات سيكون على موعد بين سهرتي الافتتاح والاختتام مع عديد المحطات الموسيقية والمسرحية التي تجمع بين المغامرة والبحث والانفتاح والاحتفاء بأسماء فنية كبيرة تونسية وعربية وأجنبية صعدت في يوم ما على ركح الحمامات لتعاود اللقاء بعد سنوات من الغياب بجمهورها، ومن بينها بالخصوص الشاب مامي في سهرة 8 أوت ووائل جسار في سهرة 26 جويلية ومجموعة “ناس الغيوان” في سهرة 27 جويلية.

للفنان التونسي النصيب الأوفر

وأبرز الكسرواي أن مهرجان الحمامات الدولي يمثل محطة ثقافية مهمة للفنان التونسي لذلك يحرص على أن يكون للفنان التونسي النصيب الأوفر من العروض من خلال برمجة 18 عرضا تونسيا موزعة إلى 5 عروض مسرحية وعرض للفنون الكوريغرافية و12 عرضا موسيقيا.

وبخصوص العروض المسرحية التونسية، سيتابع الجمهور “رقوج العرض ” في سهرة الافتتاح و “أم البلدان” لحافظ خليفة في سهرة 16 جويلية و”كيما اليوم” للفنانة ليلى طوبال في سهرة 18 جويلية و”سيدة كركوان” لوجدي القايدي في سهرة 28 جويلية و”جرانتي العزيزة” للفاضل الجزيري في سهرة 10 أوت بالاضافة الى العرض الكوريغرافي “عربون” لعماد جمعة في سهرة 6 أوت.

وسيكون جمهور الحمامات على موعد مع ثلة من نجوم الموسيقى والغناء في تونس انطلاقا من سهرة 12 جويلية بعرض للموسيقى الكلاسيكية “لا نوي دي شاف” ومجموعة “جذب” في سهرة 17 جويلية التي ستشهد تقديم عرض ثان لشروق السوداني في نمط موسيقى البوب بالاضافة الى عرض “سينوج” لاحمد بن جميع في موسيقى “الالكترو” في سهرة 21 جويلية وعرض “حوار الأوتار 2” في نمط موسيقى العالم لكمال الفرجاني في سهرة 22 جويلية.

وتشمل العروض الموسيقية التونسية كذلك عرضا سمفونيا مستوحى من التراث لمحمد علي كمون تحت عنوان “24 عطرا” في سهرة الاحتفاء بعيد الجمهورية 25 جويلية بالاضافة الى برمجة سهرة الطرب العربي مع الفنان لطفي بوشناق في سهرة 31 جويلية.

وتكون سهرة بوشناق متبوعة في اليوم الموالي بسهرة الموسيقى المتنوعة للفنان غازي العيادي ليلة 1 أوت تحت عنوان “حبيت زماني” تليها سهرة للفنان صابر الرباعي ليلة 2 أوت وسهرة للفنان بلطي ليلة 4 اوت وسهرة تونسية فرنسية لموسيقى الجاز ياسين بولعراس تحت عنوان “أصول” ليلة 12 أوت على أن يختتم المهرجان في سهرة 13 أوت بعرض للفنانة نبيهة كراولي.

منصة دولية

وأشار الكسرواي إلى أن برمجة الدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي قد اعتمدت مقاربة فنية تعكس ثراء المشهد الثقافي المحلي والدولي ليواصل المهرجان في نهج الانفتاح على ثقافات العالم وعلى محيطها المغاربي والعربي وعلى امتدادها الافريقي قائلا ” ستكون دورة الانفتاح على الجغرافيا الموسيقية من خلال برمجة 18 عرضا موسيقيا من عديد دول العالم”.

وتشهد الدورة تقديم مجموعة من العروض الموسيقية الدولية من الجزائر على غرار عرض لموسيقى البلوز للفنان دجازيا ساتور في سهرة 13 جويلية وفلسطين ولبنان والسودان في سهرة 15 جويلية روست و الصراح ومالي بعرض للفنان باسيكو كوياتي في سهرة 11 أوت والمغرب بعرض لموسيقى الكناوة للفنانة هند النايري في سهرة 13 جويلية والاردن بعرض سيالوي للبوب العربي المعاصر في سهرة 24 جويلية وسوريا بعرض للبوب العربي مع الفنان السوري “شامي” في سهرة 29 جويلية.

وسيكون لجمهور الحمامات فرصة كذلك للاستمتاع بعروض من اسبانيا بعرض “لاس ميغاس” لموسيقى الفلامنكو ومن هايتي وفرنسا بعرض لموسيقى البوب لنايكا في سهرة 14 جويلية وكولومبيا بعرض لموسيقى اللاتينو للفنان يوري بونافونتورا في سهرة 19 جويلية وفرنسا بعرض لموسيقى الجاز والبلوز والساول للفنان ربي بينات في سهرة 3 اوت ليكون ركح الحمامات ” منصة دولية منفتحة على مختلف التجارب الفنية والانماط الموسيقية ويخلق لقاء حي بين ثقافات موسيقية متعددة يتفاعل فيها الخصوصي والكوني”.

حدث ثقافي

ولاحظ مدير مهرجان الحمامات الدولي أن هذه الدورة ستسعى إلى تعزيز التفاعل بين المهرجان والجمهور والى دفع تفاعل الفنون بمختلف انماطها من خلال عروض لا تقتصر على النخبوي والتجريبي بل وكذلك ببرمجة عروض جماهيرية ذات طابع احتفالي تستقطب جمهورا واسعا من مختلف الشرائح بما يرسخ موقع المهرجان “كحدث ثقافي تجريبي نخبوي وجماهيري لا يغفل عن مركزية الجمهور في الفعل الثقافي”.

وأضاف أن هذا التوجه سيبرز في التعددية الفنية للعروض التي تطمح لمخاطبة جمهور متنوع الخلفيات والأذواق الفنية فيؤسس المهرجان بذلك مشروعا ثقافيا يحمل تصورا للفن كرافعة للتأمل الجماعي وكمجال للتماس بين التجريبي والجماهيري وبين التونسي والعالمي”.

وأبرز أن المهرجان حرص كذلك من خلال مجموعة من العروض الشبابية على مواكبة الإنتاج الفني المعاصر ومرافقة التجارب الفنية الشبابية المبتكرة والصاعدة التي أنجزت في إطار مشاريع تعاون مع المعاهد الدولية الفرنسية والإسبانية والايطالية التي تجمعها بالمهرجان شراكات ثقافية منذ سنوات وأن يفتح ركحه لمجموعة من الأصوات الشبابية التي سيكون لجمهور الحمامات فرصة اكتشافها في هذه الصائفة.