عاجل/ انتشال جثتين لشابين غرقا أمس بشاطئ سليمان..

انتشلت وحدات الحماية المدنية صباح اليوم الأحد جثتين لشابين توفيا غرقا يوم امس بشاطئ سليمان من ولاية نابل وهما اصيلا منطقة خنقة الحجاج بمعتمدية قرمبالية وذلك بعد بحث دام لساعات طويلة من قبل وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية بسبب الظروف الصعبة والرياح القوية ، وفق ما أوردته اذاعة ديوان أف أم.

وتم يوم امس انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 17سنة توفيت غرقا بشاطئ سليمان بعد ان جرفتها التيارات البحرية بمفعول الرياح القوية وفق ما افاد به مصدر مطلع في تصريح لمراسلة ديوان اف ام.

هذا وتم نقل الجثث الثلاث الى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لعرضها على التشريح وتحديد اساب الوفاة.