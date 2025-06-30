عاجل/ قضية اغتيال بلعيد: جلسة محاكمة جديدة وهذا ما تقرّر في ختامها

عقدت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في جرائم الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الاثنين 30 جوان 2025، جلسة لمحاكمة المتهمين في ملف قضية اغتيال شكري بلعيد.

وقررت الدارة، تأجيل المحاكمة الى جلسة 13 أكتوبر المقبل لجلب احد المتهمين الذي تم ايقافه مؤخرا على ذمة الملف .

وقد مثل جميع الموقوفين في غرفة المحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية من بينهم طبيب وعون امن معزول ومضيف طيران.

كما مثل جميع المتهمين المحالين بحالة سراح واستنطاق احدهم، الا أن اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد لم يواكبوا الجلسة .