الأطباء الشبّان: “غدا يوم حزيـن في تاريخ الصحّة التونسية”.. #خبر_عاجل

ينفذّ قرابة 7 آلاف طبيب داخلي، إضرابا في جميع المؤسسات الاستشفائية، بداية من الغد الثلاثاء 1 جويلية 2025

وقال بهاء الدين الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في تصريح لموزاييك، اليوم الاثنين، “أنّ 1 جويلية سيكون يوما حزينا في تاريخ الصحة التونسية، حيث سيقاطع الأطباء الشبان اختيار مراكز التربصات”.

وتابع الرابعي”بعد 3 إضرابات لم نلمس أيّ تجاوب أو تقدم او استجابة لمطالبنا المادية التي تقدمنا بها منذ أفريل وأمام عدم التعامل الجدّي اخترنا المقاطعة”.

وأضاف الرابعي “لا أطباء شبان في المؤسسات الاستشفائية العمومية ابتداء من الغد وسيتغيّب أكثر من 7 آلاف طبيب عن كلّ الأقسام وخلال كلّ ساعات العمل”.

وأشار إلى أنّ هذه المقاطعة ليست إضرابا عن العمل بل لم يتم اختيار مراكز التربص التي تتغيّر كل 6 أشهر “وبالتالي وجودنا سيكون غير قانوني لأنّنا في العادة نوقع على وثيقة تربص مسبقا.. نحن طلبة متربصين في المرحلة الثالثة والمستشفيات ونغطّي نقائص الصحة العمومية ونقدّم كل الخدمات لهذا يجب مناقشة مطالبنا بشكل جدّي”.

وتابع “وزارة الصحة لم تناقش معنا أي تفصيل مالي ولم تقترح أي تحسين كما لم تقدّم أي مقترح طوال 3 أشهر وفي ذلك تعامل غير جدي واستهانة بالأطباء الشبان رغم التنازلات الممكنة التي تم تقديمها”.