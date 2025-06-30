بطولة ويمبلدون للتنس: سبالينكا تهزم برانستاين في مستهل مشوارها بالمسابقة

تغلبت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى على الكندية كارسون برانستاين 6-1 و7-5 في أجواء شديدة الحرارة اليوم الإثنين في مستهل مشوارها نحو الفوز ببطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة.

ومع تجاوز درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية، بدأت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء المباراة بقوة وفازت بأول خمسة أشواط..

ونالت برانستاين، التي تجمع لعب التنس والعمل كعارضة أزياء، تصفيقا حادا عندما فازت بشوط واحد في المجموعة الأولى التي فازت بها سبالينكا بسهولة على عكس المجموعة الثانية التي شهدت تنافسا محتدما من الخط الخلفي.

وعادة ما تتغلب سبالينكا، التي تخوض بطولة ويمبلدون مصنفة أولى للمرة الأولى، على منافسيها بقوة أدائها، لكن ضربات برانستاين كانت قوية هي الأخرى.

وسددت اللاعبة الكندية إرسالات ساحقة في المجموعة الثانية وظلت في المقدمة لكن سبالينكا استشعرت فرصتها في الشوط 11 وكسرت الإرسال قبل أن تحسم المباراة على شوط إرسالها التالي.

وقالت سبالينكا الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والتي وصلت إلى قبل نهائي ويمبلدون مرتين “أنا سعيدة للغاية بالعودة بصحة جيدة وكوني قادرة على المنافسة هذا العام في هذه البطولة الجميلة.

وانسحبت سبالينكا من البطولة العام الماضي بسبب إصابة في الكتف ولكنها تخوض نسخة العام الحالي بآمال حقيقية في الفوز باللقب وتحقيق لقبها الأول في البطولات الكبرى هذا العام بعد الخسارة في أستراليا وفرنسا.

وستواجه في الدور الثاني إما النيوزيلندية لولو صن، التي وصلت إلى الدور ربع النهائي على نحو مفاجئ العام الماضي، أو التشيكية ماري بوزكوفا.