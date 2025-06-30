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عاجل/ السيسي: لا سلام في المنطقة دون دولة فلسطينية

2025/06/30 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن السلام في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال طالما استمرت الحروب والاحتلال، مشدداً على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة “30 يونيو”: “إن السلام في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.”
وأشار إلى أن مصر، التي كانت دائمًا داعمة للسلام، تؤمن بأن “السلام لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم.”
وأضاف: “استمرار الحرب والاحتلال، لن يُنتج سلاماً، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف، ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تُغلق.. فكفى عنفاً وقتلاً وكراهية، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداً.”

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